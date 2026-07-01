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03:31, 1 июля 2026Россия

Правила приема на целевые места в вузы изменились

Заключить договор на целевые места в вузе с 2026 года могут только граждане России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Platonov / Global Look Press

В России с 2026 года изменились правила приема на целевые места в высшие учебные заведения (вузы). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо Министерства образования и науки страны.

Теперь заключить договор о целевом обучении могут только абитуриенты, имеющие гражданство Российской Федерации.

Изменились и другие правила, связанные с целевым обучением. Так, с текущего года при расторжении договора в одностороннем порядке студент будет либо отчислен, либо переведен на платное обучение.

Кроме того, за неисполнение обязательств по договору или отказ от его заключения последует такая санкция, как компенсация за обучение. В медицинских и фармацевтических направлениях предусмотрен дополнительный штраф — двукратный размер компенсации за обучение.

Компенсировать стоимость обучения придется независимо от того, когда студентом был расторгнут договор. До этого данные меры действовали до первой промежуточной аттестации.

При желании, «слетевший» с целевого направления студент, может продолжить обучение в вузе на платной основе, если будут свободные места.

Ранее в российских вузах захотели ввести новые обязательные предметы.

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