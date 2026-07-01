Правила приема на целевые места в вузы изменились

В России с 2026 года изменились правила приема на целевые места в высшие учебные заведения (вузы). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо Министерства образования и науки страны.
Теперь заключить договор о целевом обучении могут только абитуриенты, имеющие гражданство Российской Федерации.
Изменились и другие правила, связанные с целевым обучением. Так, с текущего года при расторжении договора в одностороннем порядке студент будет либо отчислен, либо переведен на платное обучение.
Кроме того, за неисполнение обязательств по договору или отказ от его заключения последует такая санкция, как компенсация за обучение. В медицинских и фармацевтических направлениях предусмотрен дополнительный штраф — двукратный размер компенсации за обучение.
Компенсировать стоимость обучения придется независимо от того, когда студентом был расторгнут договор. До этого данные меры действовали до первой промежуточной аттестации.
При желании, «слетевший» с целевого направления студент, может продолжить обучение в вузе на платной основе, если будут свободные места.
Ранее в российских вузах захотели ввести новые обязательные предметы.