В российских вузах предложили ввести два обязательных модуля по искусственному интеллекту

В российских вузах захотели ввести новые обязательные предметы. Речь идет о программах по искусственному интеллекту (ИИ), передает «Интерфакс».

С предложением выступило Минобрнауки. В зависимости от специальности предлагается внедрять программы базового и профессионального уровня работы с искусственным интеллектом. Апробацию базового модуля, который должны будут изучать все студенты независимо от направления подготовки, планируется провести в 17 «пилотных» университетах, а затем распространить практику и на другие вузы.

Профессиональный модуль, посвященный применению технологий ИИ в конкретной специальности, будут внедрять в образовательные программы ряда направлений — например, инженерии, медицине, юриспруденции, экономике и истории.

«Для внедрения изменений в образовательные программы потребуется масштабная переподготовка преподавателей и система постоянного повышения квалификации, поскольку технологии искусственного интеллекта развиваются очень быстро», — считают в министерстве.

Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что задача заключается в грамотной интеграции ИИ в образовательный процесс.

«Исследования показывают, что, хотя использование искусственного интеллекта помогает быстрее выполнять задания и получать более высокие оценки, в долгосрочной перспективе чрезмерная зависимость от технологий может приводить к снижению уровня знаний студентов», — заключил министр.

Ранее был назван срок перехода на новую модель высшего образования в России. Сообщалось, что по отдельным группам специальностей переход начнется с 2027 года, а крайним сроком станет 2030 год.