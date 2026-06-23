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19:51, 23 июня 2026Россия

Назван срок перехода на новую модель высшего образования в России

Фальков: Активный переход на новую систему высшего образования в РФ начнется с 2027 года
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Активный переход на новую систему высшего образования в России начнется с 2027 года. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.

«Новая модель в ее основных элементах, она сложилась и принята и обществом, и профессиональным сообществом», — обозначил Фальков.

По словам министра, по отдельным группам специальностей переход на новую систему высшего образования начнется с 2027 года, а крайним сроком перехода станет 2030 год.

Ранее стало известно, что в реализации пилотного проекта примут участие 17 вузов, которые проводят обучение более чем по 100 специальностям. Сообщалось, что этим учебным организациям предстоит разработать новые образовательные стандарты.

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