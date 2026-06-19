Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:25, 19 июня 2026Россия

Власти утвердили правила перехода на новую систему высшего образования в России

Правительство России утвердило правила перехода на новую систему высшего образования
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksander Grishin / Globallookpress.com

Власти утвердили правила перехода на новую систему высшего образования в России. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как следует из документа, переход должен произойти постепенно к 2030 году, начиная с учебного года 2026-2027. В реализации пилотного проекта примут участие 17 вузов, которые проводят обучение более чем по 100 специальностям. Этим учебным организациям предстоит разработать новые образовательные стандарты.

Согласно нововведениям, в России появятся три ступени высшего образования — базовое, специализированное и профессиональное. Под специализированной подготовкой будет пониматься магистратура и ординатура, а профессиональный уровень — это уже аспирантура. Сроки получения базового высшего образования будут варьироваться от четырех до шести лет, магистратуры — от одного до трех лет в зависимости от направления.

Россия вышла из Болонской системы в 2022 году. В Минобрнауки сообщали, что российские вузы перейдут на новую систему обучения с 1 сентября 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия вряд ли пойдет на уступки до октября». На Западе раскрыли вариант мирной сделки по Украине, который обсуждают США и Киев

    Минюст пополнил список иноагентов

    Звезда «Бригады» принял участие в праймериз «Единой России»

    Мужчина ударил отвергнувшую его 16-летнюю школьницу ножом

    «Калашников» представит «Гаруду» в Индии

    Найдена связь между «Оземпиком» и агрессией

    Конституционный суд Армении высказался о пересмотре результатов выборов

    Стало известно о не гнушавшемся госконтрактов перед побегом из России Назарове

    Руководители Центробанка сравнили себя с вратарем

    Набиуллина назвала несколько причин роста спроса на наличные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok