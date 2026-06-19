Правительство России утвердило правила перехода на новую систему высшего образования

Власти утвердили правила перехода на новую систему высшего образования в России. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как следует из документа, переход должен произойти постепенно к 2030 году, начиная с учебного года 2026-2027. В реализации пилотного проекта примут участие 17 вузов, которые проводят обучение более чем по 100 специальностям. Этим учебным организациям предстоит разработать новые образовательные стандарты.

Согласно нововведениям, в России появятся три ступени высшего образования — базовое, специализированное и профессиональное. Под специализированной подготовкой будет пониматься магистратура и ординатура, а профессиональный уровень — это уже аспирантура. Сроки получения базового высшего образования будут варьироваться от четырех до шести лет, магистратуры — от одного до трех лет в зависимости от направления.

Россия вышла из Болонской системы в 2022 году. В Минобрнауки сообщали, что российские вузы перейдут на новую систему обучения с 1 сентября 2026 года.