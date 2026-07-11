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Из жизни
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16:37, 11 июля 2026Из жизни

Тайная турецкая дочь Трампа попыталась накормить его пахлавой и не смогла

Психиатр Веримли счел, что «тайная турецкая дочь Трампа» страдает бредовым расстройством
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: MAGAZİN RÜZGARI / YouTube

Психиатр Ариф Веримли счел, что женщина, которая называет себя тайной дочерью президента США Дональда Трампа, страдает бредовым расстройством. Об этом сообщает издание Haber7.

Неджла Озмен из турецкого города Анкара неоднократно заявляла, что Трамп приходится ей отцом, и даже попыталась добиться подтверждения этого через суд. Она хотела встретиться с президентом США во время саммита НАТО и обещала накормить его пахлавой и долмой. После отказа женщина опубликовала в соцсетях видео, в котором в слезах жаловалась, что Трамп не смог позаботиться о родной дочери.

«Мне очень жаль эту женщину, — прокомментировал психиатр. — Даже если тест ДНК покажет, что она не биологическая дочь Трампа, она в это не поверит». Специалист опасается, что это плохо кончится.

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Ранее Озмен рассказывала, что ее биологической матерью была некая американка по имени София, а приемными родителями были Саты и Дурсун Озмен. По ее словам, Саты Озмен родила мертвого ребенка, а София, «беременная от Трампа» и рожавшая в той же больнице, отдала семье Озмен своего новорожденного.

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