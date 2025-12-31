55-летняя жительница Турции назвала Трампа своим отцом

Жительница Турции Озмен утверждает, что Трамп ее биологический отец

55-летняя жительница Турции Неджла Озмен пытается через суды доказать, что ее отцом является президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Об этом пишет агентство DHA.

Озмен подала иск об установлении отцовства в семейный суд Анкары в сентябре. По ее словам, согласно записям в реестре, ее родителями являются Саты и Дурсун Озмен. При этом биологической матерью турчанка считает некую американку Софию. Как утверждает женщина, Саты Озмен родила мертвого ребенка, а София, «беременная от Трампа» и рожавшая в той же больнице, отдала семье Озмен своего новорожденного.

По словам жительницы Анкары, ее приемная мать увидела Трампа в новостях, показала на него и сказала, что он ее отец. «Не знаю, насколько это правда. Я хочу узнать, является ли он мне отцом. Не хочу создавать для него каких-либо проблем, случайно или сознательно. Хочу, чтобы он пообщался со мной, и, если он согласится, провести ДНК-тест, чтобы доказать родственную связь», — поведала Озмен.

Женщина выразила уверена в том, что американский президент хороший отец и не отвергнет ее.

Ранее младшая дочь Трампа Тиффани показала американского лидера с внуком. На фото президент Соединенных Штатов сидит за столом с малышом на коленях и внимательно смотрит в экран своего телефона. На президенте красная кепка «Трамп был прав во всем» и белая футболка-поло.