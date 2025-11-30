Из жизни
Дочь Трампа показала президента США с маленьким внуком

Дочь Трампа Тиффани показала президента США с внуком Александром
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Младшая дочь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Тиффани показала американского лидера с внуком. Она опубликовала семейное фото в соцсети X.

«Дедушка и Александр усердно работают», — подписала кадр родственница политика.

На фото президент Соединенных Штатов сидит за столом с малышом на коленях и внимательно смотрит в экран своего телефона. На президенте красная кепка «Трамп был прав во всем» и белая футболка-поло. Ребенок держит своего дедушку за воротник и надувает губы.

Ранее стало известно, что глава Белого дома до воскресенья пробудет в своем имении во Флориде. Запечатленный на фото интерьер, по всей вероятности, находится в пределах Мар-а-Лаго.

В мае этого года Тиффани Трамп в соцсетях сообщила о рождении своего первого ребенка. Мальчика назвали Александр Трамп Булус.

Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булус поженились в ноябре 2022 года. О своей беременности она объявила в соцсетях в декабре 2024 года. Александр стал одиннадцатым внуком Трампа.

