Дональд Трамп в одиннадцатый раз стал дедушкой

Вторая дочь Трампа Тиффани объявила о рождении ребенка

Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, сообщила о рождении своего первого ребенка. Об этом она написала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)..

«Добро пожаловать в этот мир, наш милый маленький мальчик Александр Трамп Булус. Мы любим тебя безмерно! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! 15.05.2025», — подчеркнула Тиффани.

Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булус поженились в ноябре 2022 года. О своей беременности младшая дочь президента Штатов объявила в соцсетях в декабре 2024 года. Александр стал одиннадцатым внуком Трампа и первым внуком для Марлы Мэйплз.

Трамп женился на Марле Мейплз, которая изначально была его любовницей, в 1993 году, после того как окончательно оформил развод с первой женой. Супруги расстались в 1997 году и развелись в 1999-м. По брачному контракту Мейплз, родившая от бизнесмена дочь Тиффани, получила два миллиона долларов.

В августе 2019 года Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь. В сентябре 2017 года у пары родился первый малыш, которому дали имя Эрик Люк.

В июле прошлого года внучка Дональда Трампа 17-летняя Кай Трамп назвала его любящим и заботливым дедушкой, который дает «конфеты и газировку, когда родители не видят», интересуется школьными делами и всем рассказывает, как гордится внуками.

