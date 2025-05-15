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23:59, 15 мая 2025Мир

Дональд Трамп в одиннадцатый раз стал дедушкой

Вторая дочь Трампа Тиффани объявила о рождении ребенка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, сообщила о рождении своего первого ребенка. Об этом она написала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)..

«Добро пожаловать в этот мир, наш милый маленький мальчик Александр Трамп Булус. Мы любим тебя безмерно! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! 15.05.2025», — подчеркнула Тиффани.

Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булус поженились в ноябре 2022 года. О своей беременности младшая дочь президента Штатов объявила в соцсетях в декабре 2024 года. Александр стал одиннадцатым внуком Трампа и первым внуком для Марлы Мэйплз.

Трамп женился на Марле Мейплз, которая изначально была его любовницей, в 1993 году, после того как окончательно оформил развод с первой женой. Супруги расстались в 1997 году и развелись в 1999-м. По брачному контракту Мейплз, родившая от бизнесмена дочь Тиффани, получила два миллиона долларов.

В августе 2019 года Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь. В сентябре 2017 года у пары родился первый малыш, которому дали имя Эрик Люк.

В июле прошлого года внучка Дональда Трампа 17-летняя Кай Трамп назвала его любящим и заботливым дедушкой, который дает «конфеты и газировку, когда родители не видят», интересуется школьными делами и всем рассказывает, как гордится внуками.

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