Внучка Трампа назвала своего дедушку заботливым и любящим

PBS: внучка Трампа назвала дедушку заботливым на съезде Республиканской партии

Внучка бывшего американского лидера-республиканца Дональда Трампа 17-летняя Кай Трамп выступила на съезде Республиканской партии США. Трансляцию мероприятия вел телеканал PBS.

Она назвала экс-президента любящим и заботливым дедушкой, который дает «конфеты и газировку, когда родители не видят», интересуется школьными делами и всем рассказывает, как гордится внуками.

«Многие люди заставили моего дедушку пройти через ад, но он все еще стоит на ногах. Дедушка, ты такой источник вдохновения, и я люблю тебя», — сказала девушка.

По ее словам, Дональд Трамп «действительно хочет лучшего для этой страны и будет бороться каждый день, чтобы снова сделать Америку великой».

В 2017 году Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Тогда у него родился внук Эрик Люк Трамп.