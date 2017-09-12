Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Об этом его сын Эрик написал в Twitter.

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«Лара Трамп и я счастливы сообщить о рождении нашего сына, Эрика Люка Трампа», — написал Эрик Трамп.

Президент поздравил своего сына также посредством соцсетей. В комментариях под его записью некоторые пользователи предложили Трампу оставить свой пост и больше уделить времени внукам.

16 марта сообщалось, что сотрудники Секретной службы сделали селфи со спящим внуком президента Дональдом Джоном III. Мальчик проснулся и пожаловался матери, которая, в свою очередь, сообщила о произошедшем мужу. В отношении охранников начато расследование.

26 января внук Трампа Теодор впервые оказался в Белом доме, где мальчику удалось поползать по ковру в одном из залов. Видеозапись с 11-месячным Теодором опубликовали на странице матери мальчика Иванки Трамп в Instagram.