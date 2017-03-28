Дональд Трамп проболтался о поле будущего внука

Президент США Дональд Трамп без разрешения объявил пол ребенка, которого ждет его сын Эрик. Об этом во вторник, 28 марта, пишет агентство Associated Press.

В интервью телеканалу Fox News Эрик рассказал, что его отец узнал пол будущего внука в середине марта во время поездки в город Нэшвилл, штат Теннеси. Известие так взволновало Трампа, что он тут же обратился к ожидающим его выступления людям и сказал: «Это мальчик! Не могу дождаться!» Беременная жена Эрика Лара сообщила президенту, что они еще не говорили об этом посторонним.

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На Fox News Эрик и Лара признались, что не держат на президента зла, потому что понимают, как он рад новому внуку.

33-летний Эрик — младший сын Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. У его старшего брата, Дональда Трампа-младшего, пять детей, а у сестры Иванки — три. 20 марта 2017 года Эрик официально объявил о беременности жены. Ожидается, что ребенок родится в сентябре.

В марте сообщалось, что сын Дональда Трампа-младшего Тристан сломал ногу.