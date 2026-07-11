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16:55, 11 июля 2026Мир

Премьер Венгрии пригрозил президенту импичментом

Премьер Венгрии Мадьяр пригрозил президенту Шуйоку импичментом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Президент Венгрии Тамаш Шуйок

Президент Венгрии Тамаш Шуйок. Фото: Janos Kummer / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил президенту республики Тамашу Шуйоку импичментом, если тот не подпишет поправку к Конституции, в соответствии с которой тот должен уйти в отставку. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Парламент примет 17-ю поправку к Конституции. У президента будет пять дней на ее подписание. Если он этого не сделает, против него может быть начата процедура импичмента», — заявил политик.

По его словам, депутаты проголосуют за изменение Основных законов страны в понедельник, 13 июля.

Ранее в Будапеште прошел митинг против предложенной Мадьяром поправки. Несколько тысяч человек пришли к резиденции президента страны. Митинг был организован оппозиционными партией «Фидес» и Христианско-демократической народной партией, а девизом стала фраза «Остановим произвол».

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