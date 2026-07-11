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16:33, 11 июля 2026Мир

Рубио назвали наместником Трампа в Венесуэле

NYT: Рубио контролирует финансы и политику в Венесуэле, являясь «наместником» Трампа
Дмитрий Воронин

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио контролирует финансы, распределение природных ресурсов и назначение политиков Венесуэлы, утверждает газета New York Times (NYT), назвавшая его «наместником».

Вспомнив о том, что американский президент Дональд Трамп ранее посулил госсекретарю перспективу стать следующим лидером Венесуэлы, журналисты отметили, что, хотя Трамп, вероятно, и шутил, «Рубио вовсе не обязательно переезжать в Каракас», поскольку он уже «и так управляет Венесуэлой из Вашингтона».

«За полгода, прошедшие с тех пор, как американские военные выбили дверь в спальню (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро и схватили его глубокой ночью, Рубио стал фактическим наместником в Венесуэле, обладающим властью над суверенным государством», — продолжают авторы статьи, ссылаясь на десятки чиновников и источников, близких к властям в Вашингтоне и Каракасе.

В частности, они выяснили, что госсекретарь «глубоко вовлечен» в дела страны в ежедневном режиме и находится в контакте с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, обмениваясь с ней сообщениями на испанском языке.

Как пишет NYT, Рубио также следит за применением санкций США в отношении Венесуэлы и принимает решения о том, кто «может вести бизнес в стране и каким образом».

Спустя сутки после того, как Мадуро и его жену вывезли из страны, Рубио объяснил действия американцев борьбой с наркоторговцами. Он назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация.

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