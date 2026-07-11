Захарова сравнила Зеленского с клещом

Владимиру Зеленскому не помогут западные проекты по созданию систем противоракетной обороны (ПРО) для Украины, потому что он ненасытный клещ. Так в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера, что Киев не смог сбить баллистические ракеты «Искандер-М», прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ему ничего не поможет. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови», — заявила дипломат.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что украинские системы противовоздушной обороны в ходе атаки в ночь на 11 июля не сбили ни одной баллистической ракеты «Искандер-М». Как следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ, в ходе ночной атаки российские войска использовали шесть баллистических ракет.

Как заявил украинский эксперт Сергей Братчук, в ходе атаки российским военным удалось перехитрить украинские системы воздушной тревоги. По его словам, российские войска нанесли удар по Киеву до срабатывания систем предупреждения, потому что разместили установки у границы и сократили подлетное время.