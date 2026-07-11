ВС России обхитрили воздушную тревогу в Киеве

Братчук: ВС РФ нанесли удар по Киеву до срабатывания воздушной тревоги

Российские войска нанесли удар по Киеву до срабатывания воздушной тревоги, потому что разместили установки у границы и сократили подлетное время. О том, как Вооруженные силы (ВС) России обхитрили киевские системы предупреждения, рассказал украинский эксперт Сергей Братчук, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Киеве дали воздушную тревогу уже после прилета ракет, потому что Россия сократила подлетное время, расположив пусковые установки около границы», — заявил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Киев в ходе атаки в ночь на 11 июля не смог сбить баллистические ракеты «Искандер-М».

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что украинские системы противовоздушной обороны в ходе атаки в ночь на 11 июля не сбили ни одну баллистическую ракету «Искандер-М». Как следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ, в ходе ночной атаки российские войска использовали шесть баллистических ракет.