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16:25, 11 июля 2026Силовые структуры

Бывший генконсул России услышал слова «красная роза» и лишился десятков миллионов рублей

Экс-генконсул России в Монголии Мостыка лишился почти 30 миллионов рублей из-за мошенников
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kapustin Igor / Shutterstock / Fotodom

Бывший генконсул России в Монголии Иван Мостыка лишился почти тридцати миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации портала, жене 77-летнего экс-дипломата пришло сообщение о взломе аккаунта на сайте «Госуслуги», после чего злоумышленники сообщили ей, будто от ее имени оформлена доверенность на «иностранного агента». Супругам также предложили проверить происхождение их сбережений, и они передали несколько миллионов «фельдъегерю казначейства», после того как услышали от нее слова «красная роза» — условленный пароль.

Дипломату вернули деньгами, заменив настоящие купюры фальшивыми, и запретили вскрывать упаковку — якобы это привело бы к распылению краски. После этого Мостыка с супругой участвовали еще в нескольких схемах мошенников и лишились еще нескольких миллионов. Всего мошенники выманили у четы 27 миллионов рублей.

Дело находится на контроле Останкинской межрайонной прокуратуры Москвы.

Ранее сообщалось, что сын российского бизнесмена помог похитить у отца почти 40 миллионов рублей.

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