Сын российского бизнесмена помог похитить у своего отца почти 40 миллионов рублей

В Петербурге задержан 18-летний юноша, похитивший почти ₽40 млн в квартире коммерсанта

В Санкт-Петербурге задержан 18-летний местный житель, похитивший почти 40 миллионов рублей из квартиры 60-летнего бизнесмена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По его данным, фигурант действовал вместе с телефонными мошенниками. Он обманул 21-летнего сына коммерсанта и получил доступ в квартиру мужчины. Там он взломал его сейф и похитил более 37 миллионов рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Потерпевший обратился в полицию вечером 8 июля. По его словам, его сыну позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных ведомств. Они убедили молодого человека пусть в квартиру неизвестного юношу под предлогом проверки денежных средств. Вошедший в квартиру юноша вскрыл металлический сейф и забрал оттуда 37 миллионов 430 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии разоблачили схему с хищением более пяти миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий на закладку виноградников.