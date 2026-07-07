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16:37, 7 июля 2026Силовые структуры

Россиянин похитил пять миллионов рублей при помощи винограда

В Ингушетии разоблачили махинацию с 5 млн рублей субсидий на виноградники
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ингушетии разоблачили схему с хищением более пяти миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий на закладку виноградников. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

Обвинение предъявлено ранее судимому по статье о мошенничестве жителю поселка Сагопши. По данным правоохранителей, он предоставил в региональный Минсельхоз документы о якобы понесенных им в 2022 году затратах на закладку 21 гектара виноградных насаждений на участке. Получив деньги, мужчина распорядился ими по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в Ставрополье Ленинский районный суд арестовал местную жительницу, которая с помощью монеты-хамелеона обманула женщину почти на 10 миллионов рублей.

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