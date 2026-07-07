Россиянин похитил пять миллионов рублей при помощи винограда

В Ингушетии разоблачили схему с хищением более пяти миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий на закладку виноградников. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.
Обвинение предъявлено ранее судимому по статье о мошенничестве жителю поселка Сагопши. По данным правоохранителей, он предоставил в региональный Минсельхоз документы о якобы понесенных им в 2022 году затратах на закладку 21 гектара виноградных насаждений на участке. Получив деньги, мужчина распорядился ими по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Ранее сообщалось, что в Ставрополье Ленинский районный суд арестовал местную жительницу, которая с помощью монеты-хамелеона обманула женщину почти на 10 миллионов рублей.