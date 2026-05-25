Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:51, 25 мая 2026Силовые структуры

Монета-хамелеон стала в руках россиянки орудием преступления на 10 миллионов рублей

В Ставрополье арестована женщина за аферы на 9,8 млн рублей с монетой-хамелеоном
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Ставрополье Ленинский районный суд арестовал местную жительницу, которая с помощью монеты-хамелеона обманула женщину почти на 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

По данным правоохранителей, злоумышленница познакомилась с женщиной на улице. Они разговорились, и в это время она показала заранее подготовленную монету, которая меняла цвет при контакте с кожей. Фигурантка убедила собеседницу, что обладает паранормальными способностями, и сказала, что измененный цвет монеты означает наведение магической порчи. Также женщина заявила, что на мать потерпевшей наложена смертельная опасность. За то, чтобы снять порчу, пострадавшая заплатила ей один миллион рублей, 60 тысяч долларов и отдала ювелирные изделия стоимостью около четырех миллионов рублей.

По данным следствия, общий ущерб превысил 9,8 миллиона рублей. Фигурантка обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере»). Она заключена под стражу на один месяц.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали молодого человека за мошенничество на 95 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

    Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok