В МИД Турции оценили перспективы переговоров с Россией по С-400

Глава МИД Турции Фидан: Анкара обсудит с Москвой судьбу комплексов С-400

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью National оценил перспективы переговоров с Россией для решения вопроса, связанного с зенитно-ракетными комплексами С-400.

По его словам, необходимо вести конструктивные переговоры с Москвой о судьбе этих вооружений. Дипломат отметил, что турецкое правительство проводит консультации и рассматривает различные варианты.

Фидан подчеркнул, что Россия, как поставщик комплексов, должна участвовать в переговорах, поскольку без ее участия реализация договоренностей с третьими странами невозможна.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема продажи Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 относится к области сверхчувствительных. По его словам, у России были контакты с турецкой стороной по этой теме, и они будут продолжены.

