Трамп высказался о гибели российского Ил-20

Президент США Дональд Трамп назвал гибель российского военного самолета Ил-20 печальным событием. По его мнению, в случившемся виновата сирийская сторона. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой, передает во вторник, 18 сентября, Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что о произошедшем узнал только что. «Согласно текущей информации, виновата Сирия. Это плохо. Мы проделали огромную работу в республике, чтобы противостоять ИГ («Исламское государство», запрещено в России). Мы близки к тому, чтобы с этим закончить», — отметил Трамп.

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Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что к гибели самолета-разведчика Ил-20, который попал под огонь сирийских средств ПВО, привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Ил-20 сбили в ночь на 18 сентября у побережья Средиземного моря. В это время четыре израильских истребителя F-16 ударили по сирийским объектам в провинции Латакия (там находится российская авиабаза Хмеймим). В Москве считают, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских ПВО, из-за чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию и действующих на ее территории иранских военных и бойцов шиитского движения «Хезболла».

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