Нетаньяху обсудил с Путиным крушение российского Ил-20 в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с гибелью военных при крушении Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера.

По словам премьер-министра, Израиль готов передать России все необходимые данные о крушении самолета-разведчика, он также предложил отправить в Москву главу ВВС Израиля.

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Нетаньяху «отметил важность постоянной координации в области безопасности между Израилем и Россией, которая позволила предотвращать потери с обеих сторон последние три года», говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьера.

Вину за крушение самолета с 15 российскими военнослужащими Израиль однако возлагает на Сирию. Кроме того, глава израильского правительства подчеркнул, что еврейское государство собирается и далее противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии. Причина этому — сотрудничество Ирана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что при ударе по военным объектам в Латакии истребители ВВС Израиля прикрывались российским Ил-20 и стали причиной его крушения.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит 17 сентября около 23 часов по московскому времени. На его борту находились 15 российских военнослужащих.

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