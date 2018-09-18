Шойгу рассказал о прикрывавшихся Ил-20 израильских истребителях

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что, нанося удары по Сирии, израильские F-16 прикрывались российским Ил-20. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар»,— сказал Шойгу.

Материалы по теме Асад и Израиль Кто сбил российский Ил-20 в Сирии и кто за это заплатит

Он также отметил, что российскую сторону ВВС Израиля предупредили всего за минуту до атаки. «Израильская авиация без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара, предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен», — рассказал министр.

Связь с возвращавшимся на базу Ил-20 пропала 17 сентября около 23:00 по московскому времени. Самолет в этот момент находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Это произошло в ходе обстрела израильскими истребителями F-16 объектов сирийской армии в Латакии.

На борту самолета находилось 15 военнослужащих российской армии, все они погибли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!