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Израиль расписал свою непричастность к падению Ил-20 на 40 страницах

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В Москве прошли переговоры между представителями Минобороны РФ и делегацией израильских военных во главе с командующим ВВС Израиля генерал-майором Амикамом Норкином. Израильская сторона представила 40-страничный доклад, в котором рассказывается о сбитом в Сирии российским самолете-разведчике Ил-20, сообщает «Коммерсантъ».

В документе указывается на непричастность Израиля к падению самолета. В частности, в докладе говорится о том, что несколько сирийских батарей ПВО в течение 40 минут выпустили в сторону израильских истребителей десятки ракет С-200. Часть ракет упала на территории Ливана, а другая часть — в удаленных от Латакии районах Сирии, где был сбит российский самолет.

В результате переговоров военные договорились «продолжить имплементацию системы деконфликтизации» и продолжить координировать свои действия в регионе.

Израильский военный эксперт Андрей Кожинов указал на тот факт, что сирийская ракета, сбившая самолет, была выпущена практически через час после того, как истребители F-16 ушли на базу. «К моменту, когда сработали сирийские ПВО, F-16 уже вернулись в воздушное пространство Израиля. Истребители вышли из оперативной зоны обстрела еще до того, как туда вошел российский самолет», — сказал он. По словам Кожинова, у F-16 не было необходимости прикрываться другим самолетом. «Во-первых, без всякого прикрытия израильтяне за последние 18 месяцев нанесли по Сирии свыше 200 ударов. Во-вторых, технически F-16 не могли спрятаться за тихоходным Ил-20. Их скорость при угле атаки как минимум в три раза превосходила скорость российского самолета», — уточнил специалист.

О крушении российского самолета-разведчика Ил-20 стало известно 17 сентября. Самолет был сбит системой ПВО Сирии, активированной после авиаудара израильских ВВС. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.

По версии российской стороны, израильские летчики на F-16 подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии, в результате чего он был сбит ракетой сирийского комплекса С-200.

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