Минобороны объяснило роль системы «свой-чужой» в крушении Ил-20 в Сирии

На ракете сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-200, которая сбила российский Ил-20, не было российской системы опознавания «свой-чужой». Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается», — пояснил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы "свой-чужой", — попросту дилетантские фантазии», — добавил генерал.

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Он подчеркнул, что система опознавания объединяет самолеты и комплексы ПВО исключительно российской принадлежности. «Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть», — заявил Конашенков.

О крушении российского самолета-разведчика Ил-20 стало известно 17 сентября. Самолет был сбит системой ПВО Сирии, активированной после авиаудара израильских ВВС. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих.

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