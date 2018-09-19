Опубликован список погибших при крушении Ил-20 в Сирии

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники опубликовал список погибших при крушении российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии.

В списке значится 15 имен: Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что израильские ВВС прикрывались российским Ил-20, и рассказал, что предупреждение об атаке F-16 поступило ровно за минуту до нанесения удара.

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В Кремле подчеркнули, что инцидент с Ил-20 — результат несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и пообещал направить в Москву командующего ВВС страны, чтобы отчитаться о действиях израильской авиации.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийской системой противовоздушной обороны в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом же регионе расположена российская авиабаза Хмеймим) подверглись атаке четырех израильских истребителей F-16.

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