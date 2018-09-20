Глава ВВС Израиля прилетит в Москву с данными о сбитом Ил-20

Главнокомандующий военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин прибудет в Москву 20 сентября с докладом об инциденте с Ил-20. Об этом со ссылкой на дипмиссию страны сообщает «Интерфакс».

Военная делегация Израиля посетит Москву в четверг, чтобы предоставить российским властям все данные об инциденте с упавшим 17 сентября российским самолетом. В том числе будут представлены основные выводы собственного расследования израильтян.

С кем именно собирается встречаться глава израильских ВВС, не сообщается. Израильское командование также планирует сообщить России о «продолжающихся попытках Ирана передать вооружение террористической группировке "Хезболла" и установить иранское военное присутствие в Сирии».

Ранее 18 сентября министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Израиль в гибели 15 российских военных, находившихся на борту Ил-20. Как заявляли в военном ведомстве, израильские летчики подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии, в результате чего он был сбит ракетой сирийского комплекса С-200.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne.

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