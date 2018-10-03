Раскрыты возможности сирийских С-300

Россия отправила в Сирию комплексы С-300ПМ, использующие ракеты 48Н6, заявил «Интерфаксу» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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«Это С-300ПМ. В ней применяются ракеты семейства 48Н6», — сказал специалист. Таким образом эксперт прокомментировал видеозапись выгрузки колесной пусковой установки зенитного ракетного комплекса на аэродроме в Хмеймиме (Сирия).

Накануне, 2 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил президенту Владимиру Путину, что Россия завершила передачу Сирии зенитных систем. Чиновник отметил, что в республику доставлены 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Поставка С-300 в Сирию вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик был сбит ракетой сирийской системы ПВО, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

Зенитная ракетная система С-300ПМ основана на комплексе С-300ПС. Россия приняла С-300ПМ на вооружение в 1993 году. Модернизированный комплекс способен уничтожать на расстоянии до 200 километров самолеты и гиперзвуковые крылатые ракеты.

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