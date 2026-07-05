Киевский политолог назвал членство в ЕС морковкой для украинского обывателя

Политолог Золотарев назвал членство в ЕС морковкой для украинского обывателя

Киевский политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka назвал членство в Европейском союзе (ЕС) морковкой для украинского обывателя.

По его словам, страну зовут «в европейское вчера», рекламируя картинки 25-летней давности. Однако такой путь с высокой степенью может привести в «печальное завтра».

Золотарев также напомнил, что требования Брюсселя с каждым годом ужесточаются, от Киева требуют выполнить все новые обязательства, которые ставят под сомнение субъектность и независимость Украины.

«Членство в ЕС превратилось в морковку, которой манят украинского обывателя», — подчеркнул эксперт.

Ранее бывший премьер-министр Польши, глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил Украине заблокировать вступление в Европейский союз (ЕС) из-за Степана Бандеры и ОУН (Организация украинских националистов; запрещенная в России экстремистская организация).