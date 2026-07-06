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Забота о себе
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07:00, 6 июля 2026Забота о себе

Кажущуюся безобидной привычку назвали разрушительной для либидо

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Привычка просматривать вечерами социальные сети может разрушить либидо, считает эксперт по сексу Лиза Финн. Об опасности кажущейся безобидной привычки она предупредила в эфире WFTV9.

Финн отметила, что бесконечные уведомления и поток информации из социальных сетей держат мозг в постоянном напряжении. По ее мнению, из-за этого может усиливаться стресс, который со временем начинает негативно влиять на сексуальную жизнь и снижает либидо. «Даже когда телефон просто лежит рядом, желание проверить уведомление или написать ответ в комментариях не исчезает. Часть сознания не успевает переключиться», — объяснила эксперт.

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Еще одной проблемой Финн назвала то, что увлеченный социальными сетями человек может физически быть рядом с партнером, но эмоционально — далеко от него. Такое отсутствие легко считывается и постепенно ведет к охлаждению в паре и проблемам в интимной сфере, утверждает эксперт.

Ранее сексолог Моник Монтейро заявила, что проблемы в сексуальной жизни могут возникнуть из-за финансового стресса. По ее словам, проблемы с деньгами вызывают сильную тревогу, что сказывается на влечении.

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