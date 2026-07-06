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07:00, 6 июля 2026Ценности

59-летняя Памела Андерсон в купальнике поплавала в Средиземном море

59-летняя актриса Памела Андерсон в купальнике поплавала в Средиземном море
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @pamelaanderson

Канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон опубликовала серию снимков из отпуска в Сен-Тропе, Франция. Снимки и видео появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из размещенных кадров знаменитость предстала в желтом слитном купальнике, плавая на берегу Средиземного моря. Она собрала волосы в высокий небрежный пучок и надела солнцезащитные очки.

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В комментариях к посту пользователи сети поздравили ее с прошедшим днем рождения. Известно, что 1 июня звезде исполнилось 59 лет.

В марте Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа ради борьбы с нейросетями. Знаменитость позировала в вещах марки Aerie, демонстрируя поклонникам естественную внешность и отсутствие укладки.

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