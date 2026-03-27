Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:43, 27 марта 2026

58-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа ради борьбы с нейросетями

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @aerie

Канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон снялась в рекламе бренда Aerie, отказавшись от макияжа и ретуши. Снимки публикует Page Six.

58-летняя знаменитость позировала в вещах марки, демонстрируя поклонникам естественную внешность и отсутствие укладки. В ролике манекенщица иронизировала над фотосессиями брендов, которые создавались с помощью искусственного интеллекта. Известно, что Андерсон борется с использованием нейросетей в рекламе, о чем она неоднократно говорила в интервью.

В феврале Памела Андерсон, которая регулярно появляется на публике без мейкапа, вновь отказалась от макияжа для посещения Берлинского кинофестиваля. Она предстала на красной дорожке премьеры фильма «Обрезка розовых кустов» в платье с розовым верхом и салатовым низом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok