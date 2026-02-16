58-летняя Памела Андерсон без макияжа посетила Берлинский кинофестиваль

58-летняя актриса Памела Андерсон без макияжа посетила Берлинский кинофестиваль

Канадская и американская актриса и фотомодель Памела Андерсон в естественном виде посетила премьеру фильма «Обрезка розовых кустов», которая состоялась в рамках Берлинского международного кинофестиваля. Кадры публикует Daily Mail.

58-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» предстала на красной дорожке в платье с розовым верхом и салатовым низом, а также объемной накидкой со шлейфом поверх него. Стилисты собрали волосы знаменитости в прическу. При этом косметику на лицо Андерсон не наносила. Образ завершили серьги-капли с розовыми камнями.

В октябре 2025 года Памела Андерсон заявила, что у нее стало больше свободного времени и уверенности в себе после отказа от макияжа. При этом она призналась, что выходить в свет без декоративной косметики оказалось непросто.

