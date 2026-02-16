Реклама

10:06, 16 февраля 2026

Дуа Липа в прозрачном наряде посетила Берлинский кинофестиваль

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Thomas Bohlen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская певица и модель Дуа Липа в откровенном наряде посетила премьеру фильма «Обрезка розовых кустов», которая состоялась в рамках Берлинского международного кинофестиваля. Фото публикует Daily Mail.

30-летняя поп-исполнительница выбрала для выхода в свет черное облегающее платье люксового бренда Chanel с открытыми плечами, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали стринги со средней посадкой. Кроме того, она подобрала к нему остроносые туфли и массивное ожерелье, украшенное бриллиантами. При это визажисты сделали ей макияж в нейтральных тонах, а стилисты, в свою очередь, собрали волосы в гладкий пучок.

Отмечается, что знаменитость появилась на красной дорожке вместе с 36-летним женихом, актером Каллумом Тернером, чтобы поддержать его на премьере упомянутой киноленты.

В декабре прошлого года Дуа Липа вместе с возлюбленным повторила интимный момент коллеги, поп-исполнительницы Дженнифер Лопес и ее бывшего мужа, актера и режиссера Бена Аффлека, на яхте.

