Дуа Липа в прозрачном наряде посетила Берлинский кинофестиваль

Певица Дуа Липа в откровенном платье Chanel посетила Берлинский кинофестиваль

Британская певица и модель Дуа Липа в откровенном наряде посетила премьеру фильма «Обрезка розовых кустов», которая состоялась в рамках Берлинского международного кинофестиваля. Фото публикует Daily Mail.

30-летняя поп-исполнительница выбрала для выхода в свет черное облегающее платье люксового бренда Chanel с открытыми плечами, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали стринги со средней посадкой. Кроме того, она подобрала к нему остроносые туфли и массивное ожерелье, украшенное бриллиантами. При это визажисты сделали ей макияж в нейтральных тонах, а стилисты, в свою очередь, собрали волосы в гладкий пучок.

Отмечается, что знаменитость появилась на красной дорожке вместе с 36-летним женихом, актером Каллумом Тернером, чтобы поддержать его на премьере упомянутой киноленты.

В декабре прошлого года Дуа Липа вместе с возлюбленным повторила интимный момент коллеги, поп-исполнительницы Дженнифер Лопес и ее бывшего мужа, актера и режиссера Бена Аффлека, на яхте.

