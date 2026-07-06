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06:30, 6 июля 2026Наука и техника

Найден простой способ облегчить хроническую боль в спине

FPR: Тайцзи уменьшает боль и улучшает подвижность у людей с хронической болью в пояснице
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Тайцзи может уменьшать боль и улучшать подвижность у людей с хронической неспецифической болью в пояснице. К такому выводу пришли авторы обзора и метаанализа, опубликованного в Frontiers in Pain Research (FPR).

Ученые проанализировали восемь рандомизированных исследований с участием 526 пациентов. В них сравнивали занятия тайцзи с обычным уходом, упражнениями, обучением, отсутствием тренировок или другими видами реабилитации. Участники занимались от 4 до 12 недель, обычно по 2–5 раз в неделю.

Анализ показал, что тайцзи значительно снижал интенсивность боли: по визуальной шкале боли показатель уменьшался в среднем на 1,4 балла. Также у пациентов улучшалась повседневная функциональность — им становилось легче двигаться и выполнять обычные действия. Авторы связывают эффект с мягкой нагрузкой, укреплением мышц корпуса, контролем дыхания и снижением напряжения.

По мнению исследователей, тайцзи можно рассматривать как безопасный и доступный дополнительный способ реабилитации при хронической боли в спине, но для точных рекомендаций нужны более крупные исследования.

Ранее ученые выяснили, что мелатонин помогает уменьшить хроническую боль.

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