Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:30, 1 июля 2026Наука и техника

Популярную добавку связали с уменьшением хронической боли

Pain: Мелатонин помогает уменьшить хроническую боль
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Magnific

Мелатонин — популярная добавка, которую обычно используют для борьбы с бессонницей — может помочь уменьшить хроническую боль. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Pain.

Исследователи проанализировали данные 23 рандомизированных клинических исследований с участием 2028 человек. В них участвовали пациенты с хронической болью в спине, остеоартритом, фибромиалгией, а также люди, восстанавливавшиеся после операций. Анализ показал, что мелатонин в среднем снижал интенсивность боли примерно на 9–10 баллов по 100-балльной шкале — это сопоставимо с эффектом некоторых широко применяемых обезболивающих препаратов, включая нестероидные противовоспалительные средства и опиоиды.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

Кроме уменьшения боли, мелатонин улучшал качество сна, что особенно важно для людей с хроническими болевыми синдромами. По словам ученых, нарушения сна и хроническая боль тесно связаны между собой, поэтому воздействие сразу на обе проблемы может повысить эффективность лечения.

Авторы подчеркивают, что мелатонин не должен заменять стандартную терапию. Однако после консультации с врачом он может использоваться как дополнительное средство, особенно у пациентов, которые одновременно страдают от бессонницы и хронической боли.

Ранее ученые выяснили, что плохое психоэмоциональное состояние усиливает хроническую боль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

    ЦБ символически понизил курсы валют

    Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok