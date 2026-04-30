Наука и техника
13:57, 30 апреля 2026Наука и техника

Раскрыт неочевидный фактор усиления хронической боли

Pain: Плохое психоэмоциональное состояние усиливает хроническую боль
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tetesong / Shutterstock / Fotodom  

Психологическое состояние может напрямую влиять на восприятие боли. К такому выводу пришли ученые из Университета Уорика, опубликовавшие результаты в журнале Pain.

Исследование показало, что ощущение «психологического поражения» — когда человек чувствует бессилие перед болью и теряет уверенность в будущем — усиливает хроническую боль. Люди начинают больше концентрироваться на неприятных ощущениях, реже участвуют в повседневной активности и воспринимают боль как фактор, разрушающий их жизнь и личность.

Анализ данных 137 пациентов с хронической болью выявил замкнутый круг: чем сильнее чувство беспомощности, тем больше внимания уделяется боли, что, в свою очередь, усиливает негативные мысли и снижает активность. При этом такой эффект наблюдался независимо от реальной интенсивности боли или уровня стресса.

Авторы отмечают, что работа с психологическим состоянием может стать важной частью терапии. По их мнению, своевременная поддержка и изменение отношения к боли способны разорвать этот цикл и снизить уровень страданий, даже если сама боль полностью не исчезает.

Ранее ученые выяснили, что хроническая боль в спине может быть связана с прорастанием нервных волокон.

