Раскрыт неочевидный фактор усиления хронической боли

Pain: Плохое психоэмоциональное состояние усиливает хроническую боль

Психологическое состояние может напрямую влиять на восприятие боли. К такому выводу пришли ученые из Университета Уорика, опубликовавшие результаты в журнале Pain.

Исследование показало, что ощущение «психологического поражения» — когда человек чувствует бессилие перед болью и теряет уверенность в будущем — усиливает хроническую боль. Люди начинают больше концентрироваться на неприятных ощущениях, реже участвуют в повседневной активности и воспринимают боль как фактор, разрушающий их жизнь и личность.

Анализ данных 137 пациентов с хронической болью выявил замкнутый круг: чем сильнее чувство беспомощности, тем больше внимания уделяется боли, что, в свою очередь, усиливает негативные мысли и снижает активность. При этом такой эффект наблюдался независимо от реальной интенсивности боли или уровня стресса.

Авторы отмечают, что работа с психологическим состоянием может стать важной частью терапии. По их мнению, своевременная поддержка и изменение отношения к боли способны разорвать этот цикл и снизить уровень страданий, даже если сама боль полностью не исчезает.

