Путин помечтал о Сирии без военных-иностранцев

В Сирии не должно остаться иностранных военных после победы над террористическими группировками, в том числе «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России). Об этом в среду, 3 октября, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Российской энергетической недели», передает «Интерфакс».

«Мы исходили из того, что мы тем не менее сотрудничаем в Сирии с американскими партнерами в борьбе с терроризмом, в борьбе с ИГ, но по мере того как ИГ перестает существовать на территории Сирии, никакого другого объяснения [присутствия иностранных военных] даже за рамками международного права не существует», — указал он.

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В итоге, по словам Путина, все должны стремиться к тому, чтобы «вообще никаких войск иностранных третьих государств на территории Сирии не было». «Включая Россию, если это будет принято на уровне правительства Сирийской Арабской Республики», — добавил президент в ответ на уточняющий вопрос.

Антитеррористическая операция ВКС России в Сирии началась в сентябре 2015-го по просьбе официального Дамаска. Путин неоднократно призывал международное сообщество консолидировать силы в борьбе с терроризмом.

В то же время международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года. Также на сирийской территории присутствуют иранские силы, помогающие правительственным войскам бороться с противниками. США активно требуют ухода Ирана из Сирии.

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