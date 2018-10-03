Путин назвал типичую ошибку всех империй

США допускают колоссальную ошибку, подрывая доверие к доллару, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии «Российской энергетической недели» в среду, 3 октября. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Это типичная ошибка всех империй. Кажется, все так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет! Они наступают!» — сказал глава государства.

7 мая на цеременоии инаугурации Владимир Путин заявил, что «история не прощает безразличия и непоследовательности, расслабленности».

14 сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил рассмотреть вариант отказа российской экономики от доллара на тот случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах. Предложение поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы Минфина Алексей Моисеев.

2 октября Путин также высказался в поддержку этой инициативы.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что отход разных стран мира от расчетов в долларах приведет к ослаблению США.

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