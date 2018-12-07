США обвинили Россию в химатаке в Сирии и разбомбили больницу

США назвали Россию и Сирию виновными в химической атаке на Алеппо, проведенную 24 ноября, и нанесли удар по больнице в населенном пункте Хаджин провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает агентство SANA.

По версии Вашингтона, террористы не проводили химическую атаку, а инцидент со слезоточивым газом был устроен правительственными силами Сирии, которые поддерживает Россия. «Обе страны используют его как возможность подорвать доверие к режиму прекращения огня в Идлибе», — сказано в заявлении Госдепартамента.

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Отмечается, что утром коалиция США разбомбила больницу в сирийской провинции. Как пишет SANA, в результате удара погибли 8 человек, в том числе женщины и двое детей, все они члены одной семьи. Ракетные удары по жилым домам продолжаются, из-за чего местные жители были вынуждены бежать из города.

24 ноября сообщалось, что боевики обстреляли несколько районов Алеппо снарядами с хлором. Госпитализированы 107 человек, в том числе четыре ребенка. Они страдали от удушья. сирийские власти назвали виновными «некоторые государства», которые помогают в доставке химических веществ боевикам для инсценировок подобных преступлений.

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