При обстрелах в Алеппо пострадали не менее 100 человек

В результате обстрела боевиками жилых кварталов сирийского Алеппо пострадали не менее 100 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Аль-Маядин.

Пострадавших доставили в больницы с симптомами удушья. Агентство SANA отмечает, что город был обстрелян боеприпасами с «токсичным газом».

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Шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за случившееся на террористов Джебхат ан-Нусра (запрещена в России). По его словам, боевики обстреляли кварталы, расположенные около линии соприкосновения сирийской армии с бандформированиями.

В октябре несколько десятков членов организации «Белые каски» устроили в Алеппо провокацию с химическим оружием. Таким образом они планировали спровоцировать ответный огонь сирийских военных и инсценировать артиллерийский обстрел якобы химическими снарядами.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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