Россия сообщила о высадившемся в Алеппо провокационном десанте «Белых касок»

Несколько десятков членов организации «Белые каски» прибыли в сирийскую провинцию Алеппо, чтобы устроить провокацию с химическим оружием. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны уточнил, что «Белые каски» уже начали постановочные съемки с участием «пострадавших» людей, неизвестных местным жителям.

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По информации ЦПВС, боевики планируют спровоцировать ответный огонь сирийских военных, после чего инсценировать артиллерийский обстрел якобы химическими снарядами. Необходимые для провокации химические вещества уже доставлены в Алеппо из Идлиба, добавил российский военный.

11 сентября ЦПВС сообщил, что в провинции Идлиб начались съемки постановочной атаки с применением химического оружия. В Минобороны отметили, что по заранее заготовленному сценарию снимается оказание помощи мирным жителям «Белыми касками» после «якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами». Госдепартамент США позже обвинил Россию в проведении информационной кампании против «Белых касок».

«Белые каски» — действующая в Сирии неправительственная организация. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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