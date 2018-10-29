Россия сообщила о высадившемся в Алеппо провокационном десанте «Белых касок»

Несколько десятков членов организации «Белые каски» прибыли в сирийскую провинцию Алеппо, чтобы устроить провокацию с химическим оружием. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко, передает РИА Новости.
Представитель Минобороны уточнил, что «Белые каски» уже начали постановочные съемки с участием «пострадавших» людей, неизвестных местным жителям.
По информации ЦПВС, боевики планируют спровоцировать ответный огонь сирийских военных, после чего инсценировать артиллерийский обстрел якобы химическими снарядами. Необходимые для провокации химические вещества уже доставлены в Алеппо из Идлиба, добавил российский военный.
11 сентября ЦПВС сообщил, что в провинции Идлиб начались съемки постановочной атаки с применением химического оружия. В Минобороны отметили, что по заранее заготовленному сценарию снимается оказание помощи мирным жителям «Белыми касками» после «якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами». Госдепартамент США позже обвинил Россию в проведении информационной кампании против «Белых касок».
«Белые каски» — действующая в Сирии неправительственная организация. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.