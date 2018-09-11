Мир
 
Последние новости
Школа пообещала обучить детей зарабатывать миллионы и разъярила родителей
В Малайзии рассказали о проблемах с Су-30МКМ
Застройщики рассказали о доверчивости покупателей квартир
Суд отправил под арест двух участников несогласованной акции в Москве
Игрок «Барселоны» закатил вечеринку на тысячи евро и отказался платить
Илон Маск нашел способ удешевить Tesla
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов и чиновников
Ведущий НТВ обматерил, выгнал из студии и захотел избить украинского эксперта
Маккартни рассказал о групповой мастурбации с Ленноном
Новости партнеров

Госдеп обвинил Россию в дискредитации сирийских «Белых касок»

Перейти в «Мою Ленту»

Москва и Дамаск ведут информационную кампанию против сотрудников сирийской организации «Белые каски». С таким заявлением на брифинге для журналистов выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Режим Асада и Россия продолжают ложно обвинять "Белые каски" в рамках масштабной кампании дезинформации, которая представляет опасность для волонтеров, — сказала она. — Соединенные Штаты и их союзники продолжают поддерживать эту организацию».

Ранее 11 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб начались съемки постановочной атаки с применением химического оружия. В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур по заранее заготовленному сценарию снимается оказание помощи мирным жителям «Белыми касками» после «якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами».

«Белые каски» — действующая в Сирии неправительственная организация. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом. Ранее выложенные им в сеть ролики о химатаках в Сирии уже называли сомнительными и постановочными.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия заявила о съемках провокации с химоружием в Сирии
Нидерланды прекратили давать деньги сирийской оппозиции
В МИД рассказали о производстве террористами химоружия в Сирии
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
18:4011 сентября

Бывший боевик «Аль-Каиды» пожаловался на скучную жизнь террористов

15:0211 сентября

Помощника Путина спросили о сдавшем «отравителей Скрипалей» российском дипломате

19:2111 сентября

Раскрыта судьба тысяч детей-рабов в Британии

Мир00:0231 июля

Напартизанил

Он спал с детьми и драконил врагов. Его звали Ким Ир Сен
17:0911 сентября

Президент Шри-Ланки пожаловался на «собачью еду» в самолете

16:3011 сентября

Трехлетняя американка отдала полицейскому мамину марихуану

15:1611 сентября

Россия заявила о съемках провокации с химоружием в Сирии

Мир00:01 4 сентября

Синие киты

Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
17:5810 сентября

Польша уволила из МИД выпускников МГИМО

14:2111 сентября

12-летний американский школьник пытался застрелить учительницу

05:3210 сентября

Зажиточные россияне оказались под угрозой из-за Скрипалей

Россия
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Россияне отдали голоса. Что надо знать о выборах
Прежний мэр столицы и самый молодой губернатор в истории
Российских военных начнут наказывать за рассказы в сети о службе
Российским любителям азартных игр усложнят жизнь
Грабители напали на девушку и обнаружили Шакруха
«Я просто дерусь. Мне другого не надо»
Россияне бьют друг друга ради денег, славы и хоть какого-то будущего
Все материалы
Мир
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Бывший боевик «Аль-Каиды» пожаловался на скучную жизнь террористов
Раскрыта судьба тысяч детей-рабов в Британии
Президент Шри-Ланки пожаловался на «собачью еду» в самолете
Трехлетняя американка отдала полицейскому мамину марихуану
Россия заявила о съемках провокации с химоружием в Сирии
12-летний американский школьник пытался застрелить учительницу
Все материалы
Бывший СССР
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Бывший министр Грузии обвинил США в секретных опытах над людьми
На Украине задержали бывшего замглавы Севастополя
В ДНР сменилась власть
Окружение Захарченко бежало в Россию
Грузия поделится марихуаной со всем миром
Бежавшего из ЛНР экс-главу республики нашли в московском ресторане
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Конкурс «Лидеры России» стал социальным лифтом
Названа причина нового глобального кризиса
В Tele2 предложили экспериментальный путь развития для Дальнего Востока
Ценам на нефть предрекли обвал
Все материалы
Силовые структуры
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Ювенальный тупик
Малолетки безнаказанно совершают преступления. Почему им все сходит с рук?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России
Похищенного цыганкой мальчика 11 лет спустя нашли в другом конце России
Полицейские задержали «умершего» 20 лет назад убийцу
Пойман обокравший Шакиру и Жерара Пике вор в законе
Все материалы
Наука и техника
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Выявлены сигналы от самого загадочного объекта во Вселенной
Создано полностью убивающее рак лекарство
Обнаружены последствия смертоносной катастрофы
«МиГ» создаст ударный малозаметный «Скат»
Все материалы
Спорт
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Джон Терри захотел от «Спартака» больше денег
В Европе появится новый футбольный турнир
Тренер сборной Чехии уволился после разгрома от России
Наточили коньки
Медведева и Загитова снова встретились. Их борьба только начинается
Российский спорт откликнулся на перспективу боя главы Росгвардии с Навальным
Менеджер Нурмагомедова сравнил критиков бойца с бешеными собаками
Все материалы
Культура
«И я такой: ну твою ж мать!»
Главный детективщик Франции о животном страхе и Стивене Кинге
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Самый гуманный суд
Кто победил и кто заслужил победить на Венецианском фестивале
Штирлица посчитали причиной прихода Путина к власти
Кинокритик пришла на премьеру фильма о подлодке «Курск» и ждала хеппи-энд
Шнуров объяснил скандальный клип Киркорова и Баскова «духом постмодернизма»
Тимати опубликовал послание для «узколобых» по поводу своих концертов
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Американцы постреляли из окна автомобиля на камеру и попали в розыск
Durex накажут за «зараженных половыми инфекциями» россиян
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Пользователь решил объяснить мемы в интернете и стал звездой
Ведущий НТВ обматерил, выгнал из студии и захотел избить украинского эксперта
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
В России из нового iPhone сделают оберег
Раскрыт секрет популярности футболок Levi's
В список самых влиятельных людей в мире моды попали 13 россиян
Определена марка часов главы Росгвардии
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Летевший на Ибицу пассажир поделился белым порошком с бортпроводником
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Россия оказалась популярнее заграницы
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Пункт увлечения
Эти переодетые мужчины блистают ярче, чем любая красотка
Корова задушила напавшего на нее льва
Собака спасла американца от 50 лет тюрьмы
Девушка потратила крупную сумму на мечту умирающего отца и оказалась обманута
Брошенная невеста нашла способ отметить свадьбу без жениха
Все материалы
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Видео: Lambo за 21 млн
Почему кроссовер Lamborghini Urus столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Минивэны грязи не боятся
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник. Часть 2
Названы российские цены на новый Kia Cerato
«Народный кроссовер» Volkswagen для России: новые фотографии
Большой кроссовер Kia полностью раскрыли на модном показе
Все материалы
Дом
За чертой
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в миллиард рублей
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Назван лучший для покупки жилья город Крыма
Над Москвой нависла угроза квартирного дефицита
Все материалы