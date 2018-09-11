Госдеп обвинил Россию в дискредитации сирийских «Белых касок»

Москва и Дамаск ведут информационную кампанию против сотрудников сирийской организации «Белые каски». С таким заявлением на брифинге для журналистов выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

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«Режим Асада и Россия продолжают ложно обвинять "Белые каски" в рамках масштабной кампании дезинформации, которая представляет опасность для волонтеров, — сказала она. — Соединенные Штаты и их союзники продолжают поддерживать эту организацию».

Ранее 11 сентября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб начались съемки постановочной атаки с применением химического оружия. В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Джиср-эш-Шугур по заранее заготовленному сценарию снимается оказание помощи мирным жителям «Белыми касками» после «якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами».

«Белые каски» — действующая в Сирии неправительственная организация. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом. Ранее выложенные им в сеть ролики о химатаках в Сирии уже называли сомнительными и постановочными.

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