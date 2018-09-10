Нидерланды прекратили давать деньги сирийской оппозиции

Нидерланды прекратили финансирование сирийской оппозиции, выступающей против президента Башара Асада. Об этом на брифинге в понедельник, 10 сентября, заявили нидерланские министр иностранных дел Стеф Блок и министр торговли Сигрид Кааг, передает Dutch News.

По их словам, в настоящее время шанс на победу повстанцев в гражданской войне «крайне мал». Кроме того, спонсирование оппозиции и ее полицейских сил «не принесло желаемого эффекта». В общей сложности на их поддержку Нидерланды выделяли 70 миллионов евро, отмечает издание.

Министры также объявили, что королевство с декабря прекратит финансирование так называемых «Белых касок» — действующей в Сирии неправительственной организации. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом.

Материалы по теме Каспийский груз Кто воюет в Сирии вместе с Россией Газуй, убивай Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии

При этом Нидерланды продолжат поддерживать граждан Сирии в «грядущий непростой период» и выступают за мирное решение конфликта, отметили Блок и Кааг. Они указали, что победа правительственных сил видится неизбежной, а перспективы прочного мира пока достаточно мрачны.

В июне сообщалось, что США выделят 6,6 миллиона долларов сирийским организациям, которые занимаются спасением мирных жителей и следят за нарушениями прав человека, в том числе «Белым каскам». Деятельность организации периодически подвергается критике. В частности, сомнительными считают выкладываемые в сеть ролики о химатаках в Сирии, их называют постановочными.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил.

Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается провинция Идлиб, в ряде других также сохраняются небольшие анклавы террористов. Восстановление над ним контроля ознаменует конец масштабного противостояния в Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!