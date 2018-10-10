Сирийские боевики убили сотрудников «Белых касок» и украли баллоны с хлором

В результате боестолкновения в районе населенного пункта Эль-Латамна в Сирии погибли два сотрудника организации «Белые каски». Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором, сообщили в Минобороны России.

«Похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГИЛ (запрещена в РФ) террористической группировки "Харрас Ад-Дин"», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований, не учитывают сложную обстановку в Идлибской зоне деэскалации. «В результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов», — заявили в Минобороны.

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Ранее 11 сентября в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что в сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной атаки с применением химического оружия. В Минобороны отметили, что по заранее заготовленному сценарию снимается оказание помощи мирным жителям «Белыми касками» после «якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами».

«Белые каски» — действующая в Сирии неправительственная организация. Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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