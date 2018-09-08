Россия рассказала о сходке террористов в Идлибе

В сирийском городе Идлиб в одноименной провинции 7 сентября состоялись переговоры лидеров нескольких незаконных вооруженных формирований и террористических группировок. Об этом сообщили в Минобороны России, пресс-релиз ведомства поступил в редакцию «Ленты.ру».

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков назвал данную информацию неопровержимой. «В расположенном в районе школы "Аль-Вахда" командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок: "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана", запрещена в РФ) с участием местных координаторов "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски")», — сказал он.

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По его словам, там были окончательно согласованы и утверждены сценарии съемок постановочных атак с применением химического оружия в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин. «Полная готовность всех участников, задействованных в проведении постановочных провокаций, должна быть обеспечена к вечеру 8 сентября», — добавил генерал.

Ситуация в Идлибе, который остается единственным крупным регионом Сирии под контролем незаконных вооруженных формирований (НВФ), обсуждалась 7 сентября на переговорах президентов России, Турции и Ирана в Тегеране. Российский лидер Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Рухани высказались за зачистку провинции от боевиков, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает необходимым выслать из Идлиба «элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места».

Путин также говорил о готовящихся боевиками в Идлибе провокациях с применением химического оружия. Власти США, напротив, заявляют о том, что использовать отравляющие вещества собираются сирийские военные, которые планируют наступление на позиции НВФ в провинции.

На фоне этих дискуссий американские военнослужащие активизировались на юге Сирии, начав там внезапные учения.

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