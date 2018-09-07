Путин предупредил об угрозе применения химического оружия в Сирии

Незаконные вооруженные формирования в Сирии готовят провокации, в том числе с применением химического оружия, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 7 сентября.

«Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят разного рода провокации, в том числе с применением химического оружия», — сказал глава государства перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием президентов Ирана и Турции.

По его словам, группировки экстремистов в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации Идлиб.

4 сентября ВКС России провели крупномасштабную бомбардировку Идлиба. В Минобороны объяснили, что точечными ударами был уничтожен склад со взрывчатыми веществами и цех, где боевики собирали ударные беспилотники.

30 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Идлиба оставляет желать лучшего. По его словам, гнездо терроризма в этой провинции дестабилизирует ситуацию в ближневосточном государстве.

Идлиб является последним крупным городом в Сирии, который находится под контролем боевиков. Бои за эту территорию продолжаются с начала военного конфликта, 2011 года.

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