Россия пообещала «убивать и убивать» в Сирии

Россия убивала и будет убивать террористов в Сирии. Об этом заявила в четверг, 6 сентября, официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «Интерфакс». Она выступила на международном медиасеминаре ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке, который проходит на площадке министерства.

«Террористов убивали, убиваем и будем убивать. (...) И неважно, речь идет об Алеппо, Идлибе или других точках Сирии. В Сирию должен вернуться мир», — сказала дипломат.

Захарова указала, что это происходит не потому, что Москве просто «так хочется, чтобы регион жил в мире и спокойствии», ведь речь идет о суверенных странах. По ее словам, операция России — это в том числе «вопрос нашей безопасности».

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В настоящее время сирийская армия ведет наступление на последние в стране позиции террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). 4 сентября ВКС России провели крупномасштабную бомбардировку Идлиба. В Минобороны объяснили, что точечными ударами был уничтожен цех, где боевики собирали ударные беспилотники, и склад со взрывчатыми веществами.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

В настоящее время провинция Идлиб — единственный крупный регион страны, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Восстановление над ним контроля ознаменует конец масштабного противостояния в Сирии.

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