В Минобороны объяснили крупные бомбардировки сирийского Идлиба

Два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

По его словам, атака была произведена во вторник, 4 сентября. «Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевиками "Джабхат ан-Нусры" осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись самодельные взрывные устройства для беспилотников», — уточнил Конашенков.

Он отметил, что всего в тот день удары по объектам боевиков наносили четыре самолета с российской авиабазы Хмеймим.

«Удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама», — подчеркнул представитель военного ведомства.

Накануне, 4 сентября, агентство Al-Masdar News со ссылкой на военные источники сообщило, что российские ВКС начали крупнейшую за год бомбардировку позиций вооруженных формирований в Идлибе. Отмечалось, что в военных действиях приняли участие самолеты производства «Сухого», которые, предположительно, совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции. Представители оппозиции и военные наблюдатели также сообщали о бомбардировке сирийской территории российскими военными.

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