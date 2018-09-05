Российские военные отразили атаку на авиабазу в Сирии

Российские военные уничтожили два запущенных террористами беспилотника в районе авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, боевики пытались произвести атаку ночью во вторник, 4 сентября. «В темное время суток штатными зенитными средствами авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома уничтожены два ударных беспилотных летательных аппарата террористов», — сообщили в министерстве.

В Минобороны отметили, что всего за последний месяц в районе российской авиабазы было уничтожено 47 беспилотников.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что в тот же день четыре российских самолета с авиабазы Хмеймим нанесли удары высокоточными боеприпасами по объектам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в провинции Идлиб.

Ранее, 13 августа, сообщалось сразу о двух попытках атаковать авиабазу Хмеймим. Тогда российским военным удалось сбить семь беспилотных летательных аппаратов, запущенных террористами. Подобные атаки сирийские незаконные вооруженные формирования предпринимали также 9 и 11 августа. Все беспилотники были уничтожены.

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